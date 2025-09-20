Rosario Livatino Treccani pubblica la tesi inedita del giudice studente

A trentacinque anni dall'uccisione per mano mafiosa, l'istituto della Enciclopedia italiana Treccani e la Regione siciliana dedicano un volume a Rosario Angelo Livatino, il "giudice studente" proclamato beato da Papa Francesco nel 2021 come martire "in odium fidei".Il libro, curato da Gaetano.

