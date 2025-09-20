Ronzulli | Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c’è l’Italia che esprime il meglio di sé

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Questo salone racconta le eccellenze italiane perché è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro Paese. Al Salone Nautico c'è l'Italia che esprime il meglio di sé. A livello di numeri ci sono oltre 1000 espositori e numerose nazioni presenti e questo significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ronzulli - salone

Salone Nautico, innovazione, sostenibilità e vocazione globale - Dal 18 al 23 settembre a Genova, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale punterà il focus su innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale con oltre 1. Riporta ansa.it

Salone Nautico, dal 18 settembre la 65esima edizione. Salis: “Presto una scuola per le professioni legate al mare” - Milano – È stata presentata questa mattina a Milano la 65esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre nel capoluogo ligure. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Ronzulli Salone Nautico 232