Ronzulli | Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c’è l’Italia che esprime il meglio di sé
"Questo salone racconta le eccellenze italiane perché è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro Paese. Al Salone Nautico c'è l'Italia che esprime il meglio di sé. A livello di numeri ci sono oltre 1000 espositori e numerose nazioni presenti e questo significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in .
L’Italia al Salone Nautico di Genova mostra al mondo il meglio di sé. Parliamo di un comparto, quello della nautica, che vale oltre 8,6 miliardi di euro, dà lavoro a più di 31mila persone e porta il made in Italy in 45 Paesi nel mondo. La sfida è continuare a raffor Vai su Facebook
Salone Nautico, innovazione, sostenibilità e vocazione globale - Dal 18 al 23 settembre a Genova, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale punterà il focus su innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale con oltre 1. Riporta ansa.it
Salone Nautico, dal 18 settembre la 65esima edizione. Salis: “Presto una scuola per le professioni legate al mare” - Milano – È stata presentata questa mattina a Milano la 65esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre nel capoluogo ligure. Scrive ilsecoloxix.it