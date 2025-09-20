Ronzulli al Salone Nautico | vetrina mondiale dell’eccellenza italiana

Genova, 20 settembre 2025. Le banchine del suo storico porto ospitano la nuova edizione del Salone Nautico, punto d’incontro tra design, cantieristica e visione industriale. Tra i visitatori spicca la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, determinata a esprimere il sostegno delle istituzioni a un comparto che rappresenta una delle punte di diamante dell’economia nazionale. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Ronzulli: “Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c’è l’Italia che esprime il meglio di sé”

Ronzulli: "Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c'è l'Italia che esprime il meglio di sé"

ronzulli salone nautico vetrinaRonzulli: "Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c'è l'Italia che esprime il meglio di sé" - La vicepresidente del Senato: "A livello di numeri, significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in termini economici" ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Nautica: Ronzulli (vicepresidente Senato), 'Salone rappresenta eccellenze italiane' - "Questo salone racconta le eccellenze italiane perchè è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro paese. Secondo msn.com

