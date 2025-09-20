Ronin | svelato il finale alternativo del film
l’evoluzione e il finale di ronin: un’analisi approfondita. Nel panorama cinematografico, alcuni registi di grande talento rimangono in parte sconosciuti al pubblico generale, nonostante abbiano realizzato opere considerate dei classici del cinema. Tra questi si distingue John Frankenheimer, autore di film che hanno lasciato un’impronta significativa, anche se spesso non riconosciuto come meriterebbe. Questo articolo esplora la carriera di Frankenheimer, con particolare attenzione al film Ronin, analizzando le differenze tra il finale originale pensato dal regista e quello distribuito nelle sale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
