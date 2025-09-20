Ronin | la spiegazione del finale alternativo del film

Purtroppo, ci sono alcuni registi che, nonostante abbiano al loro attivo innumerevoli classici, rimangono in gran parte sconosciuti al pubblico non cinefilo. Il grande regista John Frankenheimer rientra sicuramente in questa categoria. Sebbene molti dei suoi film siano considerati dei classici, il nome di Frankenheimer non è sempre associato al successo del commovente dramma biografico L’uomo di Alcatraz, dell’innovativo thriller politico The Manchurian Candidate, del classico film di guerra Il treno o dell’iconico dramma automobilistico Grand Prix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: ronin - spiegazione

Nessuno ti Salverà: finale spiegato dal regista; Ronin: la spiegazione del finale alternativo del film; Ronin: interpretazione e significato del finale del film con Robert De Niro, la vera storia dietro il film.

“Squid Game” si chiude con la terza stagione: la spiegazione del finale (e cosa c’entra Cate Blanchett) - Quando esce su Netflix, nel 2021, viene trattata con indifferenza, ... Segnala deejay.it

“I Fantastici 4 – Gli Inizi” è al cinema: le scene post credit e la spiegazione del finale - Dopo i film del 2005 e (quello meno fortunato) del 2015, oggi nei cinema campeggia la locandina del terzo reboot cinematografico della saga. deejay.it scrive