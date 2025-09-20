L'Al-Nassr supera 5-1 l'Al-Riad in Saudi Pro League: doppiette per Joao Felix e Cristiano Ronaldo e gol di Coman. Una vittoria semplice per la squadra che vanta in rosa anche Mané e Brozovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ronaldo & Co. illegali in Arabia Saudita: Al-Nassr-Al-Riad 5-1, highlights