Ronaldo & Co illegali in Arabia Saudita | Al-Nassr-Al-Riad 5-1 highlights

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Al-Nassr supera 5-1 l'Al-Riad in Saudi Pro League: doppiette per Joao Felix e Cristiano Ronaldo e gol di Coman. Una vittoria semplice per la squadra che vanta in rosa anche Mané e Brozovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

