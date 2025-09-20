Rome Future Week Labriola | accompagnare trend realtà non aspetta

Roma, 20 set. (askanews) - Un'intera settimana dedicata all'innovazione. È stata questo la Rome Future Week con oltre 400 appuntamenti nella Capitale che hanno coinvolto pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni. Partner di questa terza edizione Tim, che ha voluto dedicare all'intelligenza artificiale uno spazio speciale. La settimana è stata l'occasione per incontrare in alcuni punti vendita Tim, esperti e divulgatori tecnologici. In micro-workshop, 'AI in 15 minuti: capire, provare, usare' è stata data la opportunità di guardare da vicino come funziona Perplexity, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più avanzate al mondo che Tim, per prima in Italia, offre a propri clienti consumer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

