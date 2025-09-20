Romano Prodi a Bergamo | Il Mediterraneo è il cuore dell’Europa
“Quando gli Stati perdono il senso di comunità anche l’Europa perde il suo baricentro. Il Mediterraneo è e resta il cuore del continente”. Lo affermato Romano Prodi intervenendo nella mattina di venerdì 19 settembre nell’aula dell’ex Monastero di Sant’Agostino come ospite d’onore del convegno di fine mandato dell’Associazione Italiana di Sociologia, intitolato “Le sfide del Mediterraneo per l’Europa”. Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Bergamo Sergio Cavalieri, della sindaca Elena Carnevali, di Daniela Andreini (Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali) e di Stefano Tomelleri (Presidente AIS), è stato proprio Prodi ad aprire il confronto con una riflessione che ha subito catturato l’attenzione della platea: “Il Mediterraneo non è soltanto un luogo geografico, ma un modo di guardare il mondo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: romano - prodi
