Romano medievale taragna fuochi e musica anni 90 | il week-end in provincia
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “Romano medievale” a Romano di Lombardia, la festa della taragna a Stabello di Zogno, i fuochi domenica a Dalmine per “La terza di settembre”, tanta musica e divertimento con “Voglio tornare negli anni 90” a Ghisalba, “Jurassic Tour” a Seriate e “Filandone Feeling Festival” a Martinengo. Da annotare, inoltre, la cucina bavarese e le birre tedesche a Pedrengo per “Birrengo” Fest”, “Beer Fest” a Gandino, il festival del libro e della lettura a Gorlago, “Fiato ai libri” a Mornico al Serio (sabato), “Il Gobbo di Notre Dame” a Mozzanica, le musiche di Bach a Nembro, “Fest’inVespa” a Cortenuova di Sopra, il modernariato allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, “La transumanza” a Schilpario, i burattini a Pagazzano, “Note d’estate” a Curno, feste e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: romano - medievale
Taragna, Omaggio a De André e Romano medievale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
ROMANO MEDIEVALE 2025 Prende ufficialmente il via la nuova edizione di Romano Medievale. Vi aspettiamo questa sera, venerdì 19 settembre, nella Rocca di Romano per “Appunti dalla storia. Il Medioevo rivive in Rocca”, con i banchi degli antichi mestier Vai su Facebook
Taragna, Romano Medievale, birra e teatro dialettale: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano la festa della polenta taragna a Stabello di Zogno, la nuova edizione di Romano Medievale, il ... Si legge su bergamonews.it
Romano Medievale, Torr Box, street food, taragna e… il week-end in provincia - Tra gli appuntamenti spicca “Romano Medievale”, fra antichi mestieri e arte di strada. Segnala bergamonews.it