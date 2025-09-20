Romano medievale taragna fuochi e musica anni 90 | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “Romano medievale” a Romano di Lombardia, la festa della taragna a Stabello di Zogno, i fuochi domenica a Dalmine per “La terza di settembre”, tanta musica e divertimento con “Voglio tornare negli anni 90” a Ghisalba, “Jurassic Tour” a Seriate e “Filandone Feeling Festival” a Martinengo. Da annotare, inoltre, la cucina bavarese e le birre tedesche a Pedrengo per “Birrengo” Fest”, “Beer Fest” a Gandino, il festival del libro e della lettura a Gorlago, “Fiato ai libri” a Mornico al Serio (sabato), “Il Gobbo di Notre Dame” a Mozzanica, le musiche di Bach a Nembro, “Fest’inVespa” a Cortenuova di Sopra, il modernariato allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, “La transumanza” a Schilpario, i burattini a Pagazzano, “Note d’estate” a Curno, feste e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

