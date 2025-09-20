Roma zone rosse estese alle periferie
Le zone rosse, quelle cioè a tutela rinforzata si estenderanno anche alle periferie di Roma. Il provvedimento sarà discusso nei prossimi giorni in Prefettura. Le misure di prevenzione straordinaria erano state già disposte a gennaio soprattutto per tutelare l'area della stazione Termini, una delle zone più centrali e turistiche della Capitale, ma meta preferita anche di bande criminali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Roma introduce le Zone 30: ecco dove il limite scende a 30 km/h
Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025: piogge e temporali, le zone coinvolte
West Nile Roma, in quali zone ci sono più zanzare? Salario, Trastevere, Esquilino: la mappa dei quartieri più a rischio
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato di aver avviato l’iter per rendere balneabile il Tevere. Entro cinque anni, ha annunciato il primo cittadino, sarà possibile fare il bagno in alcune zone - facebook.com Vai su Facebook
Roma, stretta sulla sicurezza nella Capitale. «Zone rosse anche in periferia» - I dettagli verranno discussi nei prossimi giorni dai massimi vertici delle forze dell'ordine riuniti nel comitato provinciale per l'ordine e la ... Scrive ilmessaggero.it
Jesolo, zone rosse: centinaia di persone controllate e decine allontanate dalla città. Il sindaco De Zotti: «Passi in avanti, continueremo così» - È un bilancio di metà estate positivo quello tracciato dal sindaco Christofer De Zotti sul ... Da ilgazzettino.it