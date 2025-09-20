Roma zone rosse estese alle periferie

Le zone rosse, quelle cioè a tutela rinforzata si estenderanno anche alle periferie di Roma. Il provvedimento sarà discusso nei prossimi giorni in Prefettura. Le misure di prevenzione straordinaria erano state già disposte a gennaio soprattutto per tutelare l'area della stazione Termini, una delle zone più centrali e turistiche della Capitale, ma meta preferita anche di bande criminali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

