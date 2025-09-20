Roma un altro assente per il derby | il neoacquisto è a forte rischio

Guai a non finire per Gian Piero Gasperini verso il primo derby di Roma: anche il neoacquisto è a forte rischio. A meno di 24 ore dal fischio d’inizio del primo derby stracittadino della stagione, il clima nella Capitale è incandescente. Lazio e Roma si sfideranno alle 12:30 in una città blindata, ma all’erta per il rischio di scontri tra le due tifoserie locali, ma anche con le rispettive gemellate. Altrettanto sentita sarà la sfida sul campo. I biancocelesti devono ritrovare l’entusiasmo dopo un’estate senza sussulti a causa del blocco sul mercato e le due sconfitte in trasferta contro il Como e il Sassuolo nelle prime tre giornate di campionato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

