Roma Totti sul derby | Può succedere di tutto è difficile spiegarlo a un non romano

Nessuno conosce meglio di Francesco Totti il derby tra Roma e Lazio. A margine dell’EA7 Word Legends Padel Tour, l’ex capitano giallorosso si è espresso sulla stracittadina in programma domenica alle 12:30: “ Il derby di Roma è diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare.Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto “. Totti ha raccontato le emozioni legate a questa partita: “ Ogni derby è diverso. Che sia vinto, perso o pareggiato ogni derby è sempre significativo. Quelli vinti sono quelli memorabili, ma già partecipare a quella partita è una cosa indimenticabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
