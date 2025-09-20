Nessuno conosce meglio di Francesco Totti il derby tra Roma e Lazio. A margine dell’EA7 Word Legends Padel Tour, l’ex capitano giallorosso si è espresso sulla stracittadina in programma domenica alle 12:30: “ Il derby di Roma è diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare.Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto “. Totti ha raccontato le emozioni legate a questa partita: “ Ogni derby è diverso. Che sia vinto, perso o pareggiato ogni derby è sempre significativo. Quelli vinti sono quelli memorabili, ma già partecipare a quella partita è una cosa indimenticabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti sul derby: “Può succedere di tutto, è difficile spiegarlo a un non romano”