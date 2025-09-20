Roma laboratorio per docenti | tre giorni di formazione sui viaggi d’istruzione

Roma si trasforma in aula a cielo aperto per professori e dirigenti scolastici: il progetto “Destinazione Sapere” li guida in un viaggio formativo che anticipa le esperienze culturali riservate agli studenti di tutta Italia. Un percorso di formazione immersiva La tre giorni, in calendario dal 19 al 21 settembre, nasce per offrire a centinaia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma laboratorio per docenti: tre giorni di formazione sui viaggi d’istruzione

In questa notizia si parla di: roma - laboratorio

A Roma apre un negozio-laboratorio che vende (quasi) solo kombucha

Cresce la domanda di depositi bagagli: Roma diventa il laboratorio di Radical Storage

Freestyle: tutti i titoli tra film, arti e serie, il laboratorio più libero della Festa di Roma

Laboratorio di lettura ad alta voce al Teatro Elsa Morante Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli della Fondazione Teatro di Roma organizza un Laboratorio di lettura ad alta voce riservato a docenti, cittadine e cittadini maggiorenni. Sono previsti quattr - facebook.com Vai su Facebook

In questi giorni #PiazzaDelPopolo a Roma diventa un laboratorio di innovazione a cielo aperto. Insieme a #SmartCityRoma presentiamo #Roma5G, progetto che porta la città verso il futuro digitale nell’ambito di #RomeFutureWeek. Fino al 18 settembre, sotto l - X Vai su X

Libri e saperi da condividere; Seminario per 150 docenti di Matematica e Scienze delle scuole secondarie di I grado; 12 maggio 2025: istruzioni e iniziative per lo sciopero del precariato universitario.

Laboratorio per bambini trans a Roma Tre/ Insorge la politica: “Condanna totale e assoluta” - A Roma, presso l’università di Roma Tre, il 28 settembre si svolgerà un laboratorio “per bambin* trans e gender creative”. ilsussidiario.net scrive

Università Roma Tre, un laboratorio per bambini trans: è polemica, il ministero avvia i controlli: «Bando da verificare» - Sta facendo molto discutere l'iniziativa promossa dall'Università Roma Tre: un laboratorio per bambin* trans e gender creative «per ascoltare e raccogliere le storie» di giovanissimi tra i 5 e i 14 ... Lo riporta roma.corriere.it