Roma Koné scalda i motori per il derby | grinta e voglia di riscatto
Roma si prepara in vista del derby, e Gasp punta con decisione su Manu Koné. Il centrocampista francese è uno degli uomini chiave indicati da Gian Piero Gasperini per domenica, una sfida che richiederà corsa, intensità e lucidità nei momenti decisivi. Dopo una prestazione sottotono contro il Torino, condizionata dall’errore che ha portato al gol decisivo di Simeone, Koné ha un unico obiettivo: riscattarsi. E quale occasione migliore di una stracittadina per farlo? Nelle due sfide contro la Lazio della scorsa stagione è uscito imbattuto: una vittoria per 2-0 all’andata e un pareggio per 1-1 al ritorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
