Roma il Disability Pride sfila davanti a Palazzo Chigi
Un corteo nel centro di Roma per chiedere ai decisori politici più attenzione alle persone disabili. È l’obiettivo del ‘ Disability Pride Italia ‘ che ha visto scendere in piazza numerose associazioni che si battono per l’inclusività in ogni sua forma. Emergency, Circolo Mario Mieli, Amnesty International, SOD Italia, Fincop, Anpi. Tutti in corteo da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo per sfilare soprattutto davanti alla sede del governo a Palazzo Chigi. “Stiamo verificando una cosa che in passato non era accaduta: di solito veniamo ricevuti dalle Istituzioni. Questo contatto sta venendo meno “, racconta Francesco Paolo Dho, presidente di Fincop Lazio, la federazione che dà voce a chi soffre di incontinenza e disfunzione del pavimento pelvico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tra le associazione dell'evento per la disabilità anche SOD Italia APS che organizza maratone inclusive, il 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride.
Tra le associazione dell'evento per la disabilità anche SOD Italia APS che organizza maratone inclusive, il 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride.
Studio 100. . Il Disability Pride arriva a Taranto il 4 ottobre! L'annuncio ufficiale è stato dato a Roma il 16 settembre, e oggi ne ha parlato il direttore Dario Murri a Di Buon Mattino insieme a Marco D'Andria, presidente di Dis-Education Aps. #InclusioneAttiv
Roma, il Disability Pride sfila davanti a Palazzo Chigi; Sfila per via del Corso a Roma il Disability Pride; Roma Pride 2025, siamo stati più di un milione. Sfilata per i diritti Lgbtqia+, Rose Villaine sventola una bandiera pro Palestina.
Sfila per via del Corso a Roma il Disability Pride - (askanews) – Ha sfilato oggi lungo via del Corso a Roma il Disability Pride Italia, arrivato alla decima edizione.
Roma, il Disability Pride sfila davanti a Palazzo Chigi - (LaPresse) Un corteo nel centro di Roma per chiedere ai decisori politici più attenzione alle persone disabili.