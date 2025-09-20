Un corteo nel centro di Roma per chiedere ai decisori politici più attenzione alle persone disabili. È l’obiettivo del ‘ Disability Pride Italia ‘ che ha visto scendere in piazza numerose associazioni che si battono per l’inclusività in ogni sua forma. Emergency, Circolo Mario Mieli, Amnesty International, SOD Italia, Fincop, Anpi. Tutti in corteo da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo per sfilare soprattutto davanti alla sede del governo a Palazzo Chigi. “Stiamo verificando una cosa che in passato non era accaduta: di solito veniamo ricevuti dalle Istituzioni. Questo contatto sta venendo meno “, racconta Francesco Paolo Dho, presidente di Fincop Lazio, la federazione che dà voce a chi soffre di incontinenza e disfunzione del pavimento pelvico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, il Disability Pride sfila davanti a Palazzo Chigi