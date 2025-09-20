Solo una settimana fa Gian Piero Gasperini parlava di uno “zoccolo duro” destinato a garantire continuità nelle scelte. Ma i giorni che hanno portato al derby hanno stravolto più di un piano, complicando la vigilia della Roma. Al già pesantissimo forfait di Paulo Dybala, costretto a fermarsi per almeno quindici giorni dopo l’infortunio con il Torino, si sono aggiunti gli imprevisti che riguardano Wesley e Mario Hermoso, due pedine che rischiano seriamente di mancare nella sfida con la Lazio. Le condizioni di Wesley. Per il brasiliano si tratta di un problema influenzale. Da giovedì è fermo a causa di disturbi gastrointestinali, che lo hanno costretto a saltare due allenamenti di fila. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso e Wesley in forte dubbio per il derby: oggi i test decisivi