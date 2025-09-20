Roma Gasperini alla prova del fuoco | il derby come primo mattone del nuovo progetto

A 67 anni, quando sarebbe legittimo immaginare un finale di carriera più sereno, Gian Piero Gasperini ha scelto di rimettersi in gioco in uno dei contesti più complessi del calcio italiano: Roma. Una piazza che da sempre vive di grandi ambizioni, spesso sproporzionate rispetto alle risorse effettivamente a disposizione. Domani lo attende il suo primo derby capitolino, una sfida che in termini di classifica vale relativamente poco, ma che può già trasformarlo in un eroe agli occhi dei tifosi. A ricordarglielo c’è anche Claudio Ranieri, che da allenatore non ha mai perso una stracittadina e in questa settimana non ha fatto mancare la sua presenza a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini alla prova del fuoco: il derby come primo mattone del nuovo progetto

