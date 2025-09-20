Roma all’esame Lazio banda di Sarri con pregi e difetti | ma il derby si vince con testa e cuore
Non una partita come le altre, un concetto che riecheggia per le strade della città da lunedì, un’ovvietà che non invecchia mai e che risulta ancora più veritiera questa volta. È vigilia di derby nella capitale, una giornata che porta con se quel misto di adrenalina e preoccupazione non facile da gestire, nei tifosi come nelle due squadre. Entrambe arrivano da un risultato profondamente negativo, sia nel punteggio che nella prestazione, e perdere la stracittadina rischia di essere un colpo al morale difficile da sopportare tanto per la Roma quanto per la Lazio. Giallorossi che hanno visto l’entusiasmo scendere notevolmente dopo lo 0-1 incassato per mano del Torino, in un match dove ha funzionato poco di ciò che Gasperini chiede ai suoi in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
RN TRENDS | Lazio-Roma, Wesley al primo grande esame: il duello con Tavares
