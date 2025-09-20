Roma accende Francesco a Gubbio patto di fraternità e ambiente

Da Roma parte un’iniziativa che riporta lo sguardo su Gubbio, culla di un messaggio capace di sfidare conflitti e crisi ambientali. L’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi diventa occasione per un progetto che unisce istituzioni civili, Chiesa e Famiglia francescana attorno ai valori di pace e fraternità. Un patto fra città e memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Gubbio, “Terra della riconciliazione”: presentato a Roma il programma per l’ottavo centenario di san Francesco - Un anniversario che non è solo memoria, ma occasione per riscoprire un’eredità spirituale ancora viva. agensir.it scrive

roma accende francesco gubbioGubbio celebra l’ottavo centenario della morte di san Francesco con un programma di eventi spirituali, culturali e artistici - Custodire la pace, amare la terra, riconoscere dignità a ogni creatura: in un tempo segnato da conflitti, crisi ambientali e divisioni sociali, il ... Lo riporta lopinionista.it

