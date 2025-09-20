Roma accende Francesco a Gubbio patto di fraternità e ambiente
Da Roma parte un’iniziativa che riporta lo sguardo su Gubbio, culla di un messaggio capace di sfidare conflitti e crisi ambientali. L’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi diventa occasione per un progetto che unisce istituzioni civili, Chiesa e Famiglia francescana attorno ai valori di pace e fraternità. Un patto fra città e memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Da via Veneto alle periferie: la Festa del Cinema accende i riflettori su Roma
Cosa fare a Roma con gli amici? Settembre si accende di musica live all'Atlantico con due serate imperdibili: 20 settembre – ReQueen Tribute Band: rivivi l'energia di Freddie Mercury e i grandi classici dei #Queen, da Bohemian Rhapsody a We Are The
Gubbio, “Terra della riconciliazione”: presentato a Roma il programma per l’ottavo centenario di san Francesco - Un anniversario che non è solo memoria, ma occasione per riscoprire un’eredità spirituale ancora viva. agensir.it scrive
Gubbio celebra l’ottavo centenario della morte di san Francesco con un programma di eventi spirituali, culturali e artistici - Custodire la pace, amare la terra, riconoscere dignità a ogni creatura: in un tempo segnato da conflitti, crisi ambientali e divisioni sociali, il ... Lo riporta lopinionista.it