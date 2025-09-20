una commedia romantica che ha conquistato il pubblico nonostante le critiche. Nel panorama cinematografico del 2023, una commedia romantica ha attirato grande attenzione sia per il suo successo al botteghino che per le opinioni contrastanti della critica. Disponibile ora su Netflix, questa pellicola, ispirata a un classico di Shakespeare, ha saputo coinvolgere gli spettatori con la chimica tra i protagonisti e una trama ricca di situazioni divertenti e imprevedibili. trama e ambientazione della pellicola. ispirazione e trama principale. Il film, basato su “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, ruota attorno alle vicende di Bea e Ben. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rom-com su Netflix scatena voci di flirt tra gli attori