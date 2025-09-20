Roger Federer non si nasconde | Soddisfatto dei progressi della Laver Cup quest’anno vedo il Team Europe favorito

La Laver Cup 2025 ha nella notte vissuto la prima giornata a San Francisco, con tre singolari ed il doppio conclusivo. Al termine dei match è il Team Europe a condurre per 3-1 sul Team World, in attesa delle prossime partite che potrebbero cambiare subito la situazione. Tra i tanti ex giocatori a cui è stato chiesto un parere sull’edizione numero otto del torneo, figura anche Roger Federer. Lo svizzero, che alla Laver Cup 2022 disputò il suo ultimo match, come riportato da puntodebreak.com, si è così espresso sulla nuova edizione: “Sento che la Laver Cup si è evoluta in modo enorme. Siamo molto soddisfatti dello sviluppo nel corso degli anni, delle città, di tutto il successo che abbiamo avuto con l’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

