Rocca Festival dei Mondi al via Due giorni di arte relax e dibattiti

Oggi e domani Rocca San Casciano sarà animata dal Festival dei Mondi, "due giorni di una vallata in evoluzione", come sostengono le principali organizzatrici Luisa Galeotti e Ana Maria Perez. Fra le varie iniziative nel parco Carlo Alberto Cappelli si potranno ammirare tre mostre. Luisa Galeotti, artista eclettica che da sempre si esprime con la creatività, presenta 'Occhi che parlano'; Gabriele Pentoli unisce la pittura con la sua esperienza orafa, sperimentando nuove tecniche pittoriche; Roberto Monti, attraverso le sue fotografie, racconta con passione la bellezza e la poesia della natura, con un forte legame al suo territorio

