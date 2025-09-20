Roberta Lanfranchi 51 anni che non mai ceduto alla schiavitù della bilancia | Non ce l’ho nemmeno a casa | non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esempio da prendere e portare a casa. In una recente intervista, l'ex showgirl, oggi voce radiofonica, ha spiegato di non aver mai avuto una dipendenza psicologica dalla bilancia. Il commento dell'esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

roberta lanfranchi 51 anni che non mai ceduto alla schiavit249 della bilancia non ce l8217ho nemmeno a casa non si pu242 diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende

© Vanityfair.it - Roberta Lanfranchi, 51 anni, che non mai ceduto alla schiavitù della bilancia: «Non ce l’ho nemmeno a casa: non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende»

In questa notizia si parla di: roberta - lanfranchi

Roberta Lanfranchi: un viaggio dalla danza alla conduzione

Roberta Lanfranchi, la nuova vita dopo Pino Insegno: “Non ci sentiamo più”

Roberta Lanfranchi: “Mi piacciono i reality, ma non mi avranno mai. Con Pino Insegno non ci sentiamo più”

Roberta Lanfranchi, 51 anni, che non mai ceduto alla schiavitù della bilancia: «Non ce l’ho nemmeno a casa: non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende; Roberta Lanfranchi e il no a calendari e reality: Non sono nemmeno arrivata alla trattativa; Roberta Lanfranchi: «Calendari? Penso a nonna e mi vergogno. Da velina guadagnavo un milione di lire a serata. Con Pino Insegno non ci....

roberta lanfranchi 51 anniRoberta Lanfranchi, 51 anni, che non mai ceduto alla schiavitù della bilancia: «Non ce l’ho nemmeno a casa: non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende» - In una recente intervista, l'ex showgirl, oggi voce radiofonica, ha spiegato di non aver mai avuto una dipendenza psicologica dalla bilancia. Secondo vanityfair.it

roberta lanfranchi 51 anniStriscia la notizia, le Veline che fine hanno fatto? Canalis e Corvaglia, Satta e Wiggers: le rotture e le amicizie durate anni - Dal 1988, anno del debutto delle prime veline a Striscia la notizia, sono tante le bellezze che sono salite sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Roberta Lanfranchi 51 Anni