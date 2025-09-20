Muoversi in città in bicicletta sta diventando sempre più facile, divenendo un’ottima alternativa all’uso dell’auto negli spostamenti all’interno del perimetro urbano. A dare i numeri di questa rivoluzione è l’assessore all’ambiente e alla viabilità, Giuseppe Petetta, che presenta le 14 stazioni di bike sharing e i 145 km di Bicipolitana nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. "La Forlì del futuro, che sta prendendo forma attraverso i tanti cantieri cofinanziati dal Pnrr che vedranno progressiva definizione e conclusione entro la prossima estate, mette in primo piano la qualità della vita dei suoi cittadini, – spiega – promuovendone la sicurezza, la comodità, l’efficacia e l’economicità negli spostamenti quotidiani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione su due ruote. Bici, 1.000 prelievi al mese. Nel 2024 aumento del 172%