Riva del Garda si tuffa nel lago e annega | muore donna di 48 anni

Ildifforme.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tuffo come altri per farsi una nuotata rilassante fino alle boe di fronte alla spiaggia dove stava prendendo il sole a Riva del Garda, in Trentino. Un tuffo che, invece, si è rivelato fatale per una donna di 48 anni deceduta nel pomeriggio del 19 settembre. Riva del Garda, l’allarme e i soccorsi Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

riva del garda si tuffa nel lago e annega muore donna di 48 anni

© Ildifforme.it - Riva del Garda, si tuffa nel lago e annega: muore donna di 48 anni

In questa notizia si parla di: riva - garda

Cocaina a Riva del Garda, 29enne arrestato: trovata anche scatola con magneti sotto al divano, a cosa serve

Comprare casa in riva al lago: dal Garda, al Lario all’Iseo ecco dove conviene farlo

Va a fare il bagno nel Garda e non torna più a riva: 67enne morto a Cassone

Trento, si tuffa nel lago di Garda: morta 48enne; Si tuffa e annega nel lago di Garda: la vittima aveva 67 anni; Riva del Garda, ragazzo si tuffa nel lago per recuperare un pallone e poi ha un malore.

riva garda tuffa lagoTrentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne - Tragedia a Riva del Garda: 48enne di Besenello annega durante una nuotata al lago di Garda. Come scrive lapresse.it

riva garda tuffa lagoSi tuffa nel lago e annega, Eleonora Franceschini muore a 48 anni: il corpo recuperato da tre ragazzi, i tentativi inutili di salvarle la vita - Eleonora Franceschini, 48 anni, ha perso la vita venerdì pomeriggio 19 settembre 2025 nel tratto di ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Riva Garda Tuffa Lago