Riva del Garda muore a 48 anni Eleonora Franceschini | tragedia durante una nuotata alla Purfina
Cosa è accaduto alla spiaggia della Purfina. Una nuotata verso le boe di fronte alla spiaggia della Purfina, a Riva del Garda, si è trasformata in tragedia. Eleonora Franceschini, 48 anni, originaria di Besenello, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 19 settembre. La donna era entrata in acqua per una breve nuotata, quando, per cause non ancora chiarite, si è inabissata. È rimasta sott’acqua per un tempo imprecisato, fino a quando una turista ha notato il suo corpo sul fondale, a circa tre metri di profondità e venti metri dalla riva. I soccorsi tempestivi, ma inutili. Allarmata, la giovane ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di tre ragazzi presenti sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
