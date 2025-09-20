Questa sera AEW All Out mette in scena una delle classiche card di grande qualità e profondità, con tanti match di grande interesse che saranno il culmine di quanto visto in queste settimane di programmazione televisiva. La punta di diamante è sicuramente la sfida tra Edge & Christian contro gli FTR, oltre al match per il titolo del mondo tra Hangman Adam Page e Kyle Fletcher. Tutti i risultati in tempo reale di All Out 2025. Pre show. Il pre show di AEW All Out è andato in onda in modo abbastanza inusuale su TNT al posto dell’episodio di Collision che avremmo visto questo sabato, con uno speciale intitolato AEW All Out “Tailgate Brawl” Tag Team Match The Opps (Powerhouse Hobbs & Samoa Joe) battono i The WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW All Out 2025