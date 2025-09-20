Rissa in corte Dandini Versioni opposte a confronto

Saranno interrogati la prossima settimana i cinque protagonisti della rissa avvenuta nella serata di venerdì 29 agosto nella centralissima Corte Dandini, all’esterno del circolo Diavolessa che ospita la sede cesenate di Casapound. Sull’episodio, inizialmente presentato come un’ aggressione a sfondo razziale anche dal sindaco Enzo Lattuca, la Procura della Repubblica di Forli ha aperto un fascicolo nel quale sono confluite le querele che i cinque protagonisti si sono scambiati, e soprattutto la denuncia per rissa a carico di cinque persone contenuta nel rapporto degli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato che hanno ricostruito l’accaduto soprattutto sulla base delle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa in corte Dandini. Versioni opposte a confronto

