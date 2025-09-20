Riscatto della laurea personale scolastico | i dettagli della proposta Bucalo con 900 euro l’anno
Una nuova proposta di legge punta a rivoluzionare il riscatto della laurea per docenti e personale scolastico. L’obiettivo è abbassare il costo annuale da oltre 6.000 a soli 900 euro, offrendo la possibilità di una pensione anticipata a 60 anni. L’iniziativa, ora in discussione al Senato, mira a favorire il ricambio generazionale nel mondo dell’istruzione . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Pensione anticipata a 60 anni: come il DDL Bucalo punta sul riscatto di laurea agevolato per docenti e personale ATA - Con il DDL Bucalo arriva la proposta per far andare in pensione a 60 anni docenti, ATA e dirigenti scolastici: basta pagare ~900 € all’anno per riscattare gli ... Lo riporta alfemminile.com