Riprendono i lavori di asfaltatura | le vie interessate

Pordenonetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli interventi di riqualificazione delle strade nonostante le polemiche degli automobilisti soprattutto intorno alla zona della Fiera. I disagiPer consentire alcuni interventi definitivi nelle strade è stato istituito il senso unico alternato in via delle Grazie cercando di limitare i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riprendono - lavori

Riprendono i lavori per rete idrica e fognaria in molte strade

Via Roosevelt a Carpi, riprendono i lavori del cantiere

Montesarchio, riprendono i lavori lungo la Strada Provinciale Vitulanese

Riprendono i lavori di asfaltatura: le vie interessate; Conclusi i lavori di asfaltatura, ecco quando riapre via Massarenti; Riprendono i lavori di asfaltatura: limitazioni e disagi per gli automobilisti.

riprendono lavori asfaltatura vieScuole, il nuovo anno parte con uno slalom tra i cantieri. Il punto sui lavori - Oltre agli istituti che hanno anticipato il suono della prima campanella, domani i 100mila studenti trevigiani torneranno tutti sui banchi. Secondo ilgazzettino.it

riprendono lavori asfaltatura vieCiip, continuano i lavori per l’asfaltatura delle strade - Dopo gli interventi sulle condutture idriche in diverse zone della città la Ciip, consorzio idrico del piceno, prosegue con ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riprendono Lavori Asfaltatura Vie