Molte le opere prime alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Ma ce n’è una che suscita particolare interesse e aspettative. È un debutto eccellente, quello di una grande attrice, Monica Guerritore, che, dopo molte regie teatrali, firma il suo primo lungometraggio, anche interpretando un mito del nostro cinema come Anna Magnani. Anna, questo il titolo del film che racconta la vita della Magnani dalla notte del 21 marzo 1956, quando dopo avere vagato per i vicoli e le piazze di Roma, avere dato da mangiare ai gatti randagi e dopo avere scambiato quattro chiacchiere con un netturbino e una giovane prostituta, al mattino riceve una telefonata che le annuncia la vittoria dell’Oscar come migliore attrice per La rosa tatuata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Riporto Magnani nella sua Roma". Festa del Cinema: Guerritore e altre star