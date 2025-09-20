Riparte “Il Lodigiano e i suoi tesori“. Debuttano i percorsi ciclabili di pianura.

Da oggi settembre al 31 dicembre torna l’edizione autunnoinverno de “Il Lodigiano e i suoi tesori“, la rassegna che da oltre vent’anni racconta e valorizza il patrimonio culturale, artistico, architettonico e naturalistico del territorio. Giunta alla sua XXIII edizione, la manifestazione propone un programma ricco ed articolato, capace di intrecciare storia, arte, natura e tradizione con eventi diffusi tra cascine, castelli, chiese, musei, palazzi, biblioteche e aree verdi dell’intera provincia. Quattro le sezioni previste. "In visita a." apre le porte di luoghi spesso poco conosciuti. Tra le numerose proposte, nel segno dell’80° anniversario della Liberazione, il Sistema Bibliotecario Lodigiano propone la lettura scenica “La guerra in casa“, che farà tappa in diversi comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

