Rinforzo giallorosso Alla Recanatese arriva il terzino Gori

La Recanatese rafforza la rossa con l’arrivo del terzino destro del 2006 Ludovico Gori, nella prima parte della stagione a Sora e cresciuto nel vivaio della Ternana. Mirko Savini, dopo la bella e convincente prestazione di San Mauro Pascoli quali aspetti vanno soprattutto confermati, premettendo che ogni gara fa storia a sé? "Il nostro è uno sport bellissimo perché ti concede subito la possibilità di riscattarti ed a noi serve assolutamente la continuità che deve esprimersi nello spirito, nell’atteggiamento, nell’intensità, nelle seconde palle che ci consentono di elevarci rispetto all’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

