Rimini | svaligia la tabaccheria e incassa 1.000 euro con i gratta e vinci rubati Arrestato
Rimini, 20 settembre 2025 – È stato arrestato dalla polizia di Stato il presunto responsabile del furto con spaccata messo a segno nella notte tra il 18 e il 19 settembre in una tabaccheria del centro di Rimini. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 in via Saffi. Un uomo, con il volto coperto, ha divelto un tombino dalla strada e lo ha lanciato contro la vetrata del locale, mandandola in frantumi. Una volta dentro ha svuotato la cassa e portato via un gran numero di gratta e vinci, per poi darsi alla fuga. Le indagini, condotte dalla squadra mobile e dagli uomini dell’antirapina, si sono concentrate su un trentacinquenne già noto per reati simili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rimini - svaligia
Rimini: svaligia la tabaccheria e incassa 1.000 euro con i gratta e vinci rubati. Arrestato.
Rimini. Tradito dai “Gratta e vinci”, arrestato l’autore della spaccata in tabaccheria - La Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore del furto con spaccata avvenuto presso una tabaccheria del centro di Rimini nella notte tra il 18 ... corriereromagna.it scrive