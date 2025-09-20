Rimini | svaligia la tabaccheria e incassa 1.000 euro con i gratta e vinci rubati Arrestato

Rimini, 20 settembre 2025 – È stato arrestato dalla polizia di Stato il presunto responsabile del furto con spaccata messo a segno nella notte tra il 18 e il 19 settembre in una tabaccheria del centro di Rimini. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 in via Saffi. Un uomo, con il volto coperto, ha divelto un tombino dalla strada e lo ha lanciato contro la vetrata del locale, mandandola in frantumi. Una volta dentro ha svuotato la cassa e portato via un gran numero di gratta e vinci, per poi darsi alla fuga. Le indagini, condotte dalla squadra mobile e dagli uomini dell’antirapina, si sono concentrate su un trentacinquenne già noto per reati simili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

