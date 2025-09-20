rimini attenta agli ex verona e brindisi al top

Si staglia da lontano la figura di due grandi ex, sull’impervia strada che porta alla promozione in Serie A. I due avversari più temibili per la Dole sono la Tezenis Verona e la Valtur Brindisi, coi primi che hanno a roster un certo Justin Johnson e i secondi che sono guidati in panchina da Piero Bucchi. È una A2 di qualità media eccellente, quella del 2025-2026. Probabilmente senza un carro armato come la Trapani di due anni fa, o come sembrava poter essere a inizio stagione Cantù l’anno scorso, ma con tanti team pronti a puntare in alto. Come appunto Verona, ricostruita quasi ex novo e affidata a un ottimo allenatore come Demis Cavina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

