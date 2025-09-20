Rilancio Ottobrefest | Attese 5mila persone

A Bellaria Igea Marina c’è un nome che da due anni riaccende luci e piazze anche fuori stagione: Igea City. Un’idea semplice, quasi antica: riportare la gente a incontrarsi tra mercatini, artisti locali, profumo di salsiccia e vino, musica che chiama a stare insieme. È così che una comunità si riconosce e cresce, con feste che ogni volta richiamano migliaia di persone. A raccontarlo è Nicola Mioni, tra i protagonisti di questa realtà che anima la città. Qual è la scintilla che vi accende? "Siamo un gruppo di amici, nato tre anni fa, con il sogno di creare una sagra di paese fuori stagione. Volevamo rimettere in strada la comunità, dare casa ad artigiani e artisti, servire piatti genuini e un sorriso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

