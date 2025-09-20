Rigore su Nkunku Pastore | Il problema sono gli arbitri

Giuseppe Pastore durante 'L'ascia raddoppia', programma di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la decisione di non assegnare il rigore su Nkunku. Duro attacco al VAR Michael Fabbri da parte del giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rigore su Nkunku, Pastore: “Il problema sono gli arbitri”

