Rigore contro la Juventus l'arbitro Rapuano annuncia chi ha fatto fallo di mano | ma non è lui

Episodio curioso nel finale del primo tempo di Verona-Juventus: l'arbitro Rapuano ha concesso un calcio di rigore ai padroni di casa dopo l'intervento del VAR, ma nell'annunciarlo al pubblico allo stadio ha indicato un giocatore sbagliato come autore del fallo di mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il contatto c'è, braccio largo ma non larghissimo: potrebbe essere anche un pallone inaspettato.