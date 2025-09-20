Fino a poco meno di tre anni fa, Fratelli d’Italia sedeva ai banchi dell’opposizione, con determinazione e coerenza. I “sì” e i “no” seguivano – e seguono soprattutto oggi che siam. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riformare l’Italia con l’opposizione. Lettera di Arianna Meloni