Riforma della Polizia Locale Tassinari FI | Attenzione verso un corpo presidio di sicurezza e legalità

Si è svolto venerdì al Palariccione il convegno nazionale “Polizia locale, una professione in riforma assente ma rischi sempre più presenti”, organizzato dalla Uil Fpl. All’incontro è intervenuta anche Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: riforma - polizia

Riforma della polizia locale a Genova, Salis e Terrile: “No a sovrapposizioni con le forze dell’ordine”

Sicurezza, l’appello a Regione Lombardia: “Serve una riforma della polizia locale nei capoluoghi”

Furti e borseggi, M5S e Lega vogliono cambiare la riforma Cartabia: “Polizia deve intervenire anche senza querela”

Il consigliere Csm Marco Bisogni: «La riforma sbilancia il pm verso la polizia giudiziaria». Il rischio, separandoli dai giudici, è che «gli indagati e le vittime saranno meno tutelati» Vai su Facebook

Riforma della Polizia Locale, Tassinari (FI): Attenzione verso un corpo presidio di sicurezza e legalità; Riccione. On. Rosaria Tassinari al Convegno Nazionale SIULP: illustrata la proposta di legge del Sen. Gasparri per equiparare la Polizia Locale al comparto difesa e sicurezza; Convegno Nazionale Polizia Locale, illustrata la proposta di legge per equiparare la Polizia Locale al comparto difesa e sicurezza.

'I vigili tra la gente' con la riforma della polizia locale - "I vigili tra la gente e per la gente", è questo l'obiettivo della riorganizzazione della polizia locale di Pesaro, annunciata oggi dal sindaco,Andrea Biancani, e dall'assessora alla sicurezza, Sara ... Da ansa.it

Riforma della polizia locale a Genova, Salis e Terrile: “No a sovrapposizioni con le forze dell’ordine” - Genova – «Eliminare le sovrapposizioni con le altre forze dell’ordine e far sì che la polizia locale si occupi in maniera specifica delle violenze domestiche», oltre a contrastare le forme più ... Scrive ilsecoloxix.it