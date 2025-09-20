Rifondazione Comunista Sicilia | mobilitazione contro la guerra e il genocidio a Gaza
La lotta contro le basi militari e la guerra. Da un comunicato stampa a firma Tania Poguisch, Segretaria regionale PRC Sicilia Il Partito della Rifondazione Comunista Sicilia, insieme alla propria comunità politica, è da mesi attivamente impegnato nelle mobilitazioni contro la guerra che Israele ha intensificato su Gaza. Un momento significativo è stata la partecipazione alla manifestazione del 6 luglio a Sigonella, per ribadire il rifiuto delle basi americane che trasformano i nostri territori in un hub militare da cui partono droni e aerei da guerra per controllare il Mediterraneo.
