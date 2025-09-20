Riflettori Il Progresso cerca già la salvezza

La vittoria casalinga centrata domenica contro la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo ha rappresentato un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Sangiuliano City, aveva assoluto bisogno di un risultato positivo sia per la classifica che per l’umore. Truppa gialloblù che, oggi, è attesa da un anticipo di lusso che, almeno sulla carta, si preannuncia decisamente proibitivo. Alle 17, capitan Geroni e compagni faranno visita alla Pistoiese, formazione che, per rosa costruita, è da considerare l’assoluta favorita per la vittoria finale assieme all’altra ‘nobile decaduta’ Piacenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

