Rifiuto genitoriale l’emergenza italiana di migliaia di figli cancellano mamma o papà

Il rifiuto genitoriale – ovvero i figli che non vogliono più vedere il papà o la mamma – è diventato un’emergenza nazionale. Da fenomeno osteggiato e criticato, per parte della società addirittura inesistente, oggi è sempre più presente nelle separazioni conflittuali. “Orfani” per scelta di un genitore in vita. Padri e ora anche madri che non vedono i figli per anni, che vengono bloccati sui telefonini, allontanati, insultati. Figli che soffrono, sviluppano ansia e depressione, bassa autostima, difficoltà a scuola, problemi relazionali, dipendenze, narcisismo. Patologie psichiatriche che insorgono anche a distanza di tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rifiuto genitoriale, l’emergenza italiana di migliaia di figli cancellano mamma o papà

MILANO (ITALPRESS) – È stato presentato ieri a Palazzo Giustiniani a Roma, su iniziativa del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il vademecum operativo e dell'approccio integrato multiprofessionale sul rifiuto genitoriale.

