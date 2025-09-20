Rifiuti tessili in via Udine Ancora niente sgomberi neppure dopo l’ordinanza

E’ scaduta da qualche giorno l’ordinanza della prefettura di Prato che impone alla ritorcitura di via Udine a Montemurlo di rimuovere il materiale accatastato sul marciapiede ingombro di pallet di filato, scarti, macchinari e materiale vario, ma nulla è cambiato. Il proprietario dell’attività, nonostante i ripetuti controlli della polizia locale, le denunce penali e i sequestri, non ha ottemperato alle prescrizioni e il materiale su trova ancora a bordo strada. L’azienda Ritorcitura Duemila ha trasformato il marciapiede pubblico in un vero e proprio magazzino all’aperto, con rifiuti tessili nocivi, cartoni, contenitori e perfino macchinari industriali in funzione che occupano stabilmente lo spazio destinato ai pedoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti tessili in via Udine. Ancora niente sgomberi neppure dopo l’ordinanza

