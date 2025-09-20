Rifiuti smart | alla Bocconi il Green Award
Nelle isole ecologiche modulari, sensori intelligenti con fotocamere monitorano in tempo reale quantità e qualità dei rifiuti raccolti, mentre tablet installati accanto ai contenitori aiutano studenti e personale a differenziare correttamente. Addio cestini individuali dagli uffici, che non sono stati però buttati: sono stati riciclati pure loro, sono diventati una panchina blu (nella foto). Così - risultati alla mano - l’ università Bocconi vince il Green Award 2025 per il progetto rifiuti smart. "Tra il 2022 e il 2024 i rifiuti indifferenziati sono scesi da 160mila a 130mila chilogrammi, passando dal 77% al 60% del totale, mentre le frazioni riciclabili hanno raggiunto livelli prossimi al 100% di conformità – fanno i conti dall’ateneo di via Sarfatti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
