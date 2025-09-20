Rifiuta a Cepagatti il test sugli stupefacenti durante un controllo dei carabinieri | giovane denunciato
Un 28enne di Cepagatti è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo stradale in via Aleramo mentre era alla guida di una Peugeot. Durante le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: rifiuta - cepagatti
