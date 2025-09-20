Riduzione del personale operativo e condotta antisindacale | pompieri proclamano lo sciopero

Sciopero e sit-in dei vigili del fuoco, lunedì mattina, davanti la Prefettura. I pompieri del comando provinciale di Agrigento chiederanno un incontro al rappresentante del governo per illustrare le motivazioni che stanno portando allo sciopero, reclamando attenzione e aiuto. Circa il 70 per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Riduzione del personale operativo e condotta antisindacale: pompieri proclamano lo sciopero

