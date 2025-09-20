Rider morto a 18 anni in un incidente stradale Travolto da un' auto

Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. La vittima,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Rider morto a 18 anni in un incidente stradale. Travolto da un auto, era stato assunto da un mese - Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. Come scrive quotidianodipuglia.it

rider morto 18 anniAndria, morto un rider di 18 anni: Felsa Cisl Puglia chiede sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria - ANDRIA – La Felsa Cisl Puglia esprime profondo dolore e indignazione per la morte di un giovane rider di appena 18 anni, avvenuta ieri ad Andria durante un giro di consegne in bicicletta. Si legge su giornaledipuglia.com

