Rider morto a 18 anni in un incidente stradale Travolto da un auto era stato assunto da un mese

Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. La vittima,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rider morto a 18 anni in un incidente stradale. Travolto da un auto, era stato assunto da un mese

In questa notizia si parla di: rider - morto

Auto contro bicicletta: morto un rider che stava lavorando

Terribile incidente in Puglia, scontro bici-auto: morto a 18 anni il rider Nicola Casucci

Andria: incidente, morto 17enne rider Scontro auto-bici

Tg3. . Un rider di 18 anni, studente all'ultimo anno di liceo, è morto ieri sera ad Andria dopo essersi scontrato con un'auto guidata da una donna risultata negativa ai test per alcol e droga Francesca Malaguti per il Tg3 delle 14.20 del 20 settembre 2025 Vai su Facebook

Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un’auto - (Adnkronos) - Un rider di 18 anni è morto in un incidente ad Andria. Il ragazzo, in servizio, intorno alle 23.30 si è scontrato con un'auto in viale Virgilio, all'angolo con via Ospedale - X Vai su X

Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni; Rider di 18 anni muore dopo lo scontro con un’auto: “Stava facendo delle consegne nel centro di…; Rider di 18 anni muore nello scontro con un'auto: Nicola stava facendo le consegne con la sua bici.

Andria, morto un rider di 18 anni: Felsa Cisl Puglia chiede sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria - ANDRIA – La Felsa Cisl Puglia esprime profondo dolore e indignazione per la morte di un giovane rider di appena 18 anni, avvenuta ieri ad Andria durante un giro di consegne in bicicletta. Scrive giornaledipuglia.com

Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni - Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. Segnala ansa.it