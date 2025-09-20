Rider di 18 anni muore nello scontro con un' auto | Nicola stava facendo le consegne con la sua bici

Quello di ieri, 19 settembre, è stato un tragico venerdì sera ad Andria. Un rider di 18 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale mentre era al lavoro. La vittima è Nicola Casucci. Era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un'auto e non ha avuto scampo.Nicola. 🔗 Leggi su Today.it

